В Кремле заявили о невозможности переговоров с Украиной

Пресс-секретарь Песков заявил о невозможности переговоров с Украиной из-за позиции Киева

В настоящее время переговоры с Украиной невозможны из-за позиции Киева. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать слова президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера о низкой вероятности перемирия на Украине в текущих условиях, официальный представитель Кремля напомнил, что киевские власти отрицают возможность сесть за стол переговоров с Россией.

«Действительно, сейчас никакие переговоры невозможны, потому что их абсолютно отрицает украинская сторона. Специальная военная операция продолжается», — отметил Песков.

Пресс-секретарь в ответ на вопрос, какие условия должна выполнить Украина, чтобы начались переговоры с Россией, указал на то, что у Киева должна быть политическая воля и готовность обсуждать предъявленные Москвой требования.

Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер оценил вероятность перемирия на Украине. По его мнению, в текущих условиях оно маловероятно, а призывы к прекращению огня несерьезны. «Потому что перемирие в этот момент означало бы, по сути, признание уже произошедшей несправедливости», — объяснил политик.