Президент ФРГ Штайнмайер считает, что перемирие на Украине маловероятно в текущих условиях

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер оценил вероятность перемирия на Украине. Он считает, что в текущих условиях оно маловероятно, сообщает Deutsche Welle (DW, признано Минюстом РФ иноагентом).

«Любые призывы к прекращению огня сейчас несерьезны. Потому что перемирие в этот момент означало бы, по сути, признание уже произошедшей несправедливости», — заявил политик, имея в виду вхождение в состав России по итогам референдумов Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Штайнмайер добавил, что в настоящее время не видит выхода из сложившейся ситуации. Он также указал, что точные гарантии безопасности для Украины не определены, неясно, кто должен их предоставить и каково будет их содержание.

Президент ФРГ добавил, что боевым действиям «конца пока не видно», поэтому гарантии безопасности не могут быть сформулированы.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба допустил переговоры между Киевом и Москвой. Он указал, что на саммите G20 президент Украины Владимир Зеленский говорил «о мире во всем мире» и выражал «волю к его достижению».

