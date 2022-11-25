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20:11, 25 ноября 2022Бывший СССР

На Украине допустили переговоры с Россией

Глава МИД Украины Кулеба: Киев не против переговоров с Москвой

Фото: Cindy Liu / Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба допустили переговоры между Киевом и Москвой. Об этом он высказался в интервью французской газете Parisien.

Глава МИД заявил, что Киев не против переговоров с Москвой, указав при этом на то, что на саммите G20 президент Украины Владимир Зеленский говорил «о мире во всем мире» и выражал «волю к его достижению».

Кулеба также призвал Россию «перестать путать переговоры и ультиматум», добавив, что лидеры западных стран «не подталкивают Украину к переговорам вопреки ее интересам». При этом он выразил мнение, что «справедливый мир начинается с полного восстановления территориальной целостности» республики.

Ранее Зеленский сообщил, что готов рассмотреть варианты, которые предусматривают возвращение Крыма невоенным путем.

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Алевтина Запольская
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