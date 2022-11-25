Зеленский высказался о возвращении Крыма невоенным путем

FT: президент Зеленский заявил о готовности к вариантам возвращения Крыма невоенным путем

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете Financial Times заявил, что готов рассмотреть варианты, которые предусматривают возвращение Крыма невоенным путем.

По словам украинского лидера, он понимает, насколько все озадачены сложившейся вокруг полуострова ситуацией.

Если кто-то предложит нам путь, который поможет вернуть в состав страны Крым невоенным путем, то я буду только за. Если же возможное решение не предусматривает того, что территорию Крыма покинут все российские военные, то на это не нужно тратить время Владимир Зеленский Президент Украины

Зеленский также высказался о возможных переговорах с Россией. По его мнению, они заморозят конфликт. «Это вопрос времени, когда боевые действия возобновятся», — добавил он.

Киев о возможных сроках конфликта

Говоря о возможных сроках завершения конфликта, замглавы Минобороны Украины Владимир Гаврилов допустил, что боевые действия в стране могут закончиться к концу весны. При этом он предположил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) «вернутся в Крым» к концу года.

Гаврилов также высказал мнение, что переговоры Киева с Москвой могут состояться только после того, как российские войска будут готовы покинуть Крым и Донбасс.

В свою очередь, Владимир Зеленский предположил, что Россия пытается добиться «краткосрочного затишья» в боевых действиях, чтобы «восстановить силы». По его мнению, подобная пауза может лишь усугубить ситуацию, а территориальные уступки со стороны Киева не гарантируют мира.

«Формула мира» Зеленского

22 сентября Зеленский, выступая с видеообращением на заседании Генассамблеи ООН, заявил, что Киеву необходимы новые и эффективные гарантии безопасности, возвращение к Минским соглашениям невозможно. В связи с этим он выдвинул ряд условий.

В свою «формулу мира» украинский президент включил «наказание России», защиту жизней украинцев путем финансовой и военной помощи Киеву, соблюдение территориальной целостности страны и гарантии безопасности. Пятым условием Зеленский назвал «решимость мира сплотиться вокруг Украины».

Кроме того, он требовал восстановления «радиационной безопасности» на Запорожской АЭС, ввода потолка цен на российские энергоресурсы, а также расширения зерновой сделки.

Зеленский также указывал, что получил сигналы от союзников о желании России проводить прямые переговоры. Он подчеркнул, что не хочет вести диалог с Москвой «за кулисами». В конце сентября президент Украины говорил, что не станет вести переговоры с Россией, пока президентом является Владимир Путин.

Позиция России

Комментируя требования Зеленского, депутат Народного совета Луганской народной республики (ЛНР) Владимир Поляков отмечал, что предложенная украинским лидером «формула мира» является нежизнеспособной и его предложения никаким образом не повлияет на завершение боевых действий.

Глава Чечни Рамзан Кадыров и вовсе назвал условия Зеленского смешными. Он предложил Киеву свои условия, среди которых признание ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма и Севастополя частью России.

Комментируя заявления Зеленского, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что Киев меняет свою позицию о переговорах, поскольку «у них семь пятниц на неделе».

Пресс-секретарь российского президента обратил внимание на то, что сначала Киев принимает фактически закон, запрещающий вести какие бы то ни было переговоры, а потом говорит, что хочет переговоры, но публичные. Песков также подчеркивал, что достичь целей специальной военной операции (СВО) можно путем мирных переговоров, но они сейчас невозможны в силу позиции украинской стороны.

Сам же Владимир Путин в конце октября предложил подождать, пока «добрая воля» Киева созреет для продолжения переговоров.

Как мы можем сейчас обсуждать возможные договоренности, если с той стороны нет даже желания с нами разговаривать? Ну, мы подождем Владимир Путин Президент России

При этом Путин напомнил, что позиция Москвы по этому вопросу известна и «никаким изменениям и сомнениям не подлежит». Президент подчеркнул, что для достижения договоренностей нужно «сесть за стол переговоров и договариваться».

Вот мы с ними в Стамбуле договорились — они взяли потом все выбросили в корзину. А сейчас вообще сами себе запретили с нами о чем-то говорить Владимир Путин Президент России