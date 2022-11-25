Зеленский высказался о возвращении Крыма невоенным путем
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете Financial Times заявил, что готов рассмотреть варианты, которые предусматривают возвращение Крыма невоенным путем.
По словам украинского лидера, он понимает, насколько все озадачены сложившейся вокруг полуострова ситуацией.
Если кто-то предложит нам путь, который поможет вернуть в состав страны Крым невоенным путем, то я буду только за. Если же возможное решение не предусматривает того, что территорию Крыма покинут все российские военные, то на это не нужно тратить время
Зеленский также высказался о возможных переговорах с Россией. По его мнению, они заморозят конфликт. «Это вопрос времени, когда боевые действия возобновятся», — добавил он.
Киев о возможных сроках конфликта
Говоря о возможных сроках завершения конфликта, замглавы Минобороны Украины Владимир Гаврилов допустил, что боевые действия в стране могут закончиться к концу весны. При этом он предположил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) «вернутся в Крым» к концу года.
Гаврилов также высказал мнение, что переговоры Киева с Москвой могут состояться только после того, как российские войска будут готовы покинуть Крым и Донбасс.
В свою очередь, Владимир Зеленский предположил, что Россия пытается добиться «краткосрочного затишья» в боевых действиях, чтобы «восстановить силы». По его мнению, подобная пауза может лишь усугубить ситуацию, а территориальные уступки со стороны Киева не гарантируют мира.
«Формула мира» Зеленского
22 сентября Зеленский, выступая с видеообращением на заседании Генассамблеи ООН, заявил, что Киеву необходимы новые и эффективные гарантии безопасности, возвращение к Минским соглашениям невозможно. В связи с этим он выдвинул ряд условий.
В свою «формулу мира» украинский президент включил «наказание России», защиту жизней украинцев путем финансовой и военной помощи Киеву, соблюдение территориальной целостности страны и гарантии безопасности. Пятым условием Зеленский назвал «решимость мира сплотиться вокруг Украины».
Кроме того, он требовал восстановления «радиационной безопасности» на Запорожской АЭС, ввода потолка цен на российские энергоресурсы, а также расширения зерновой сделки.
Зеленский также указывал, что получил сигналы от союзников о желании России проводить прямые переговоры. Он подчеркнул, что не хочет вести диалог с Москвой «за кулисами». В конце сентября президент Украины говорил, что не станет вести переговоры с Россией, пока президентом является Владимир Путин.
Позиция России
Комментируя требования Зеленского, депутат Народного совета Луганской народной республики (ЛНР) Владимир Поляков отмечал, что предложенная украинским лидером «формула мира» является нежизнеспособной и его предложения никаким образом не повлияет на завершение боевых действий.
Глава Чечни Рамзан Кадыров и вовсе назвал условия Зеленского смешными. Он предложил Киеву свои условия, среди которых признание ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма и Севастополя частью России.
Комментируя заявления Зеленского, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что Киев меняет свою позицию о переговорах, поскольку «у них семь пятниц на неделе».
Пресс-секретарь российского президента обратил внимание на то, что сначала Киев принимает фактически закон, запрещающий вести какие бы то ни было переговоры, а потом говорит, что хочет переговоры, но публичные. Песков также подчеркивал, что достичь целей специальной военной операции (СВО) можно путем мирных переговоров, но они сейчас невозможны в силу позиции украинской стороны.
Сам же Владимир Путин в конце октября предложил подождать, пока «добрая воля» Киева созреет для продолжения переговоров.
Как мы можем сейчас обсуждать возможные договоренности, если с той стороны нет даже желания с нами разговаривать? Ну, мы подождем
При этом Путин напомнил, что позиция Москвы по этому вопросу известна и «никаким изменениям и сомнениям не подлежит». Президент подчеркнул, что для достижения договоренностей нужно «сесть за стол переговоров и договариваться».
Вот мы с ними в Стамбуле договорились — они взяли потом все выбросили в корзину. А сейчас вообще сами себе запретили с нами о чем-то говорить