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06:31, 25 ноября 2022Бывший СССР

Зеленский заявил о готовности вернуть Крым невоенным путем

FT: президент Украины Зеленский заявил о готовности к возвращению Крыма невоенным путем
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента Украины / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете Financial Times заявил, что готов рассмотреть варианты, которые предусматривают возвращение Крыма невоенным путем.

По его словам, он понимает, насколько все озадачены сложившейся вокруг полуострова ситуацией. «Если кто-то готов предложить нам путь, который поможет вернуть в состав страны Крым невоенным путем, то я буду только за», — сказал украинский лидер.

Он подчеркнул, что в случае, если возможное решение не предусматривает того, что территорию Крыма покинут все российские военные, «то на это не нужно тратить время».

Зеленский также допустил, что возможные переговоры с Россией заморозят конфликт. «Это вопрос времени, когда боевые действия возобновятся», — добавил он.

Ранее Владимир Зеленский высказал предположение, что Россия пытается добиться «краткосрочного затишья» в боевых действиях, чтобы «восстановить силы». По его мнению, такая пауза может лишь усугубить ситуацию, а территориальные уступки со стороны Киева не поспособствуют миру.

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Марина Совина
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