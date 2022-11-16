Кадыров назвал смешными условия Зеленского для переговоров

Глава Чечни Кадыров назвал смешными условия президента Украины Зеленского для переговоров

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале выдвинул Украине условия для окончания специальной военной операции (СВО).

Кадыров также назвал смешными предложенные Киевом условия. Так политик прокомментировал а заявление президента Украины Владимира Зеленского, который во вторник, 15 ноября, выдвинул собственные условия переговоров. В качестве таковых глава Украины назвал восстановление «радиационной безопасности» на Запорожской АЭС, ввод потолка цен на российские энергоресурсы, а также расширение зерновой сделки.

Смешны условия для переговоров у руководства Украины. Если бы Зеленский переживал за своих мобилизованных пенсионеров, то не использовал бы слово «условия», а встал бы на колени за свой народ, как когда-то он демонстративно встал на колени ради своего избрания президентом Рамзан Кадыров Глава Чечни

Глава Чечни предложил Киеву свои условия, среди которых признание ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма и Севастополя частью России. Он также отметил, что для урегулирования ситуации нужно выдать всех «фашистских преступников и шайтанов, ответственных за зверства над русскоязычным населением», или провести над ними официальный суд и избрать меру пресечения.

Кадыров добавил, что до этих пор считает неприемлемым «даже заикаться о переговорах». По его словам, если специальная военная операция завершится не на озвученных им условиях, то в Чечне найдутся добровольцы, которые заставят ответить «бандеровских фашистов и шайтанов за каждую каплю крови».

Условия Украины

Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимы новые и эффективные гарантии безопасности. По его словам, возвращение к Минским соглашениям невозможно.

Глава Украины выдвинул ряд условий, выполнение которых должно прекратить конфликт «справедливо, на основе Устава ООН и международного права». Новыми требованиями украинского лидера стали восстановление «радиационной безопасности» на Запорожской АЭС, ввод потолка цен на российские энергоресурсы, а также расширение зерновой сделки.

Зеленский призвал восстановить «радиационную безопасность» в отношении Запорожской АЭС, ввести ценовые ограничения на российские энергоресурсы и расширить инициативу по экспорту зерна.

Также политик потребовал от России освободить всех украинских пленных. Он предложил обмен пленными по схеме «всех на всех».

В ответ глава комитета Государственной Думы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что слова президента Украины об условиях для переговоров говорят о неготовности киевских властей к реальному диалогу. Он назвал это «перформансом в расчете на западных хозяев».

Ноль конструктива, максимум самопиара Леонид Слуцкий Глава комитета Государственной Думы по международным делам, лидер ЛДПР

Слуцкий добавил, что Киев по-прежнему не готов к возобновлению переговоров с Москвой. По его словам, руководство страны «с оглядкой смотрит на США». «А Вашингтону никакого мира в зоне украинского конфликта не нужно, там готовы воевать до последнего украинца», — сказал он.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что российские власти констатируют, что Киев не может и не хочет вести переговоры с Москвой. По его словам, соответственно, цели России будут осуществляться посредством продолжения специальной военной операции.

Призывы мира

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты наблюдают у Украины готовность к мирным переговорам. По его словам, Киев видит завершение конфликта за столом переговоров.

Прайс добавил, что Россия иногда демонстрирует те же самые настроения, которым сопутствует «жестокая агрессия против украинского народа, наращивание ударов по украинской инфраструктуре, складам продовольствия, системам водоснабжения и канализации».

Представитель Госдепа призвал российскую сторону «не только словом, но и делом» показать готовность к диалогу с Украиной.

То, что мир очень, очень ясно слышит от наших украинских партнеров. А они готовы и хотят сесть и взаимодействовать Нед Прайс Официальный представитель Госдепартамента

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что России и Украине необходимо возобновить мирные переговоры. Он выступил против строгих требований для возобновления диалога. По мнению политика, «было бы поспешным выдвигать абсолютно радикальные предварительные условия».

Макрон подчеркнул, что Франция поддерживает Украину, но «не ведет эту войну». Париж призывает к возвращению мира для восстановления международного права, сказал политик.

В определенный момент нужно будет вернуться за стол переговоров, но это может произойти только в тех условиях и в тот момент, который выберет Украина. Но я думаю, что нынешние обстоятельства не позволяют делать какие-то оперативные прогнозы на этот счет Эммануэль Макрон Президент Франции

Представитель офиса генерального секретаря ООН Стефани Трембле также подчеркнула, что Россия и Украина должны вступить в переговоры при появлении такой возможности. Она напомнила, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ранее неоднократно призывал к мирным переговорам.

12 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе, что Киев имеет возможность сам принять решение о времени и содержании переговоров с Россией.