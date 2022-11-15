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08:23, 15 ноября 2022Бывший СССР

Зеленский предложил России обмен пленными по схеме «всех на всех»

France Presse: Зеленский предложил России обмен пленными по схеме «всех на всех»

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от России освободить всех украинских пленных. Такое заявление он сделал, выступая с видеообращением к саммиту G20, сообщает France Presse.

Он предложил обмен пленными по схеме «всех на всех».

Ранее украинский лидер выдвинул ряд условий, выполнение которых должно прекратить конфликт «справедливо, на основе Устава ООН и международного права». Новыми требованиями Зеленского стали восстановление «радиационной безопасности» на Запорожской АЭС, ввод потолка цен на российские энергоресурсы, а также расширение зерновой сделки.

11 ноября глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что в ходе очередного обмена пленными Киев вернул 45 военнослужащих и тела еще двух солдат. Представитель офиса украинского лидера Владимира Зеленского указал, что помощь в освобождении пленных оказал Координационный штаб Украины по вопросам обращения с военнопленными.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров также анонсировал несколько обменов пленными. Он уточнил, что обмены будут проводиться при участии депутатского корпуса Госдумы под руководством спикера Вячеслава Володина. «Списки уже составлены и достигнуты все необходимые договоренности», — добавил политик.

Оружие России
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Марина Совина
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