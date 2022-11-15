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08:11, 15 ноября 2022Бывший СССР

Зеленский отверг новые Минские соглашения с Россией

Зеленский в речи на саммите G20 отверг новые Минские соглашения с Россией

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Украине необходимы новые и эффективные гарантии безопасности, возвращение к Минским соглашениям невозможно. Об этом в ходе своего выступления по видеосвязи на саммите G20 заявил украинский президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает Reuters, получивший копию речи украинского лидера.

Он выдвинул ряд условий, выполнение которых должно прекратить конфликт «справедливо, на основе Устава ООН и международного права». Новыми требованиями Зеленского стали восстановление «радиационной безопасности» на Запорожской АЭС, ввод потолка цен на российские энергоресурсы, а также расширение зерновой сделки.

Он призвал восстановить «радиационную безопасность» в отношении Запорожской АЭС, ввести ценовые ограничения на российские энергоресурсы и расширить инициативу по экспорту зерна.

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Марина Совина
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