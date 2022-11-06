Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:27, 6 ноября 2022Россия

Кадыров анонсировал несколько обменов пленными

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что готовится еще несколько обменов пленными

Кадр: Telegram-канал Рамзана Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров анонсировал несколько обменов пленными. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что обмены будут проводиться при участии депутатского корпуса Госдумы под руководством спикера Вячеслава Володина. «Списки уже составлены и достигнуты все необходимые договоренности», — добавил он.

3 ноября Минобороны России заявило, что в результате переговоров из украинского плена были возвращены 107 российских военнослужащих.

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин уточнил, что обмен пленными производился по формуле 107 на 107. По его сведениям, из освобожденных 65 человек — военнослужащие Донецкой и Луганской народных милиций.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В офисе Зеленского призвали нанести удары по Ирану
Жителей Москвы и Петербурга предупредили об аномальном потеплении
Кадыров анонсировал несколько обменов пленными
Певица Глюкоза показала фигуру в спортзале
Стало известно о частной просьбе США к Зеленскому по переговорам с Россией
В ООН призвали Маска обеспечить соблюдение прав человека в Twitter
Киев опроверг внесение немецкого политика в террористический список
Россиянин Дмитрий Бивол победил мексиканца Хильберто Рамиреса
Охотившаяся на кабана компания застрелила егеря
Румыния прокомментировала подозрения насчет территориальных претензий к Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.