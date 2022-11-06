Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что готовится еще несколько обменов пленными

Глава Чечни Рамзан Кадыров анонсировал несколько обменов пленными. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что обмены будут проводиться при участии депутатского корпуса Госдумы под руководством спикера Вячеслава Володина. «Списки уже составлены и достигнуты все необходимые договоренности», — добавил он.

3 ноября Минобороны России заявило, что в результате переговоров из украинского плена были возвращены 107 российских военнослужащих.

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин уточнил, что обмен пленными производился по формуле 107 на 107. По его сведениям, из освобожденных 65 человек — военнослужащие Донецкой и Луганской народных милиций.