Минобороны объявило о возвращении в Россию с Украины 107 военнопленных

МО заявило о возвращении в Россию с Украины 107 военнопленных, которым грозила опасность

В Россию с Украины были возвращены военнопленные, которым угрожала смертельная опасность. Об этом заявило Министерство обороны (МО) России. Сообщение оборонного ведомства приводится в официальном Telegram-канале МО.

По сообщению представителей Минобороны, из украинского плена были возвращены 107 военнослужащих. Пресс-служба министерства подчеркнула, что обмен был произведен после переговорного процесса.

О состоянии возвращенных пленных не сообщается.

Обмен анонсировал временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. Он заявлял, что процедура пройдет по формуле 107 на 107, из которых 65 человек — военнослужащие Народных милиций ДНР и ЛНР.

Ранее бойцы Народной милиции ДНР, которых освободили из украинского плена, рассказали о пережитых пытках и издевательствах