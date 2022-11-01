Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:56, 1 ноября 2022Россия

Освобожденные из украинского плена бойцы ДНР рассказали о пытках

Бойцы НМ ДНР заявили, что в плену им угрожали отрезать пальцы и выжечь свастику

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Бойцы Народной милиции Донецкой народной республики (НМ ДНР), которых освободили из украинского плена, рассказали о пережитых пытках и издевательствах, пишет РИА Новости.

Военные смогли вернуться на родину в рамках последнего обмена пленными между Россией и Украиной в формате «50 на 50»: с российской стороны в группе были пятеро бойцов НМ ДНР и четверо — из НМ Луганской народной республики (ЛНР). «Да, били. Говорили: "Мы вам свастику выжжем, пальцы поотрезаем, чтобы стрелять не смогли"», — рассказал один из них журналистам.

Другой военный отметил, что из-за пыток у одного у из его товарищей помутился рассудок. «Ему казалось, что он сейчас не в плену, а служит... Они отбили ему голову из-за того, что он им надоедал», — поделился он.

Ранее освобожденный из плена фельдшер-санитар Александр Чупра рассказал, что украинские силовики после первичного допроса держали в уличной клетке пленных военнослужащих Народной милиции ЛНР.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Совфеде высказались о необходимости отдельного указа о конце мобилизации
Крупнейшие вузы России выступили против потолка зарплат руководства
США и ЕС увеличили военную помощь Молдавии
Россияне расстреляли собак при ребенке, подарили ему гильзы и попали на видео
В VK рассказали о новой функции
Российская семья похоронила чужого человека вместо пропавшего в лесу сына
Опубликован беспрецедентный снимок остатка сверхновой в Парусах
«Газпром» сообщил о падении добычи и экспорта газа
Названо главное достижение переговоров по Нагорному Карабаху в России
Россиянка рассказала о детской жестокости в сирийском лагере для военнопленных
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.