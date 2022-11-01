Освобожденные из украинского плена бойцы ДНР рассказали о пытках

Бойцы НМ ДНР заявили, что в плену им угрожали отрезать пальцы и выжечь свастику

Бойцы Народной милиции Донецкой народной республики (НМ ДНР), которых освободили из украинского плена, рассказали о пережитых пытках и издевательствах, пишет РИА Новости.

Военные смогли вернуться на родину в рамках последнего обмена пленными между Россией и Украиной в формате «50 на 50»: с российской стороны в группе были пятеро бойцов НМ ДНР и четверо — из НМ Луганской народной республики (ЛНР). «Да, били. Говорили: "Мы вам свастику выжжем, пальцы поотрезаем, чтобы стрелять не смогли"», — рассказал один из них журналистам.

Другой военный отметил, что из-за пыток у одного у из его товарищей помутился рассудок. «Ему казалось, что он сейчас не в плену, а служит... Они отбили ему голову из-за того, что он им надоедал», — поделился он.

Ранее освобожденный из плена фельдшер-санитар Александр Чупра рассказал, что украинские силовики после первичного допроса держали в уличной клетке пленных военнослужащих Народной милиции ЛНР.

