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07:37, 29 октября 2022Россия

Освобожденный из плена боец ЛНР рассказал о содержании в клетке на улице

Освобожденный боец Чупра: силовики Украины держали пленных в уличной клетке после допроса

Фото: Пресс-служба Аппарата уполномоченного по правам человека РФ / РИА Новости

Украинские силовики после первичного допроса держали в уличной клетке пленных военнослужащих Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР). Об этом РИА Новости рассказал освобожденный из плена фельдшер-санитар Александр Чупра.

По его словам, пытки и издевательства происходили в военной комендатуре города Бахмут в Донецкой народной республике (ДНР), куда он вместе с сослуживцами был перевезен после первичного допроса.

«Мы были как обезьяны. К нам подходили, могли плюнуть – что хотели делали. У нас же, опять-таки, глаза завязаны. И к нам “залетают” два-три человека и начинают очень жестко избивать», — заявил Чупра.

По его словам, украинские силовики избивали пленных дубинами, руками и ногами, пытаясь скрывать свои лица.

Ранее освобожденный из украинского плена военнослужащий ДНР Владислав Егильницкий рассказал о наказании пленных бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) за жалобы в Международный комитет Красного Креста (МККК). По его словам, украинские силовики пытали россиян током, голодом, а также избивали молотком.

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Марина Совина
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