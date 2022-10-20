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06:53, 20 октября 2022Бывший СССР

Стало известно о пытках пленных россиян током на Украине

Военнослужащий ДНР Егильницкий: украинские силовики пытали пленных россиян током в тюрьме

Освобожденный из плена военнослужащий Донецкой народной республики (ДНР) Владислав Егильницкий рассказал РИА Новости о пытках российских военных, попавших в плен на Украине.

По его словам, украинские силовики пытали россиян током, голодом, а также избивали молотком.

«Пытали. И их любимое оружие было — это молоток. Они молотком очень сильно били по пальцам и применяли ток. В общем, ребята оттуда выходили еще более поникшими, побитыми и изувеченными», — вспоминает очевидец.

Другой освобожденный из плена военный из Луганской народной республики (ЛНР) Михаил Янко заявил, что в известной тюрьме «Спортзал» военным выдавали по куску хлеба размером со спичечный коробок.

При этом помещение, где содержались российские пленные, не отапливалось. Военным кидали половую тряпку, чтобы они ей укрылись, указал Егильницкий. «Так происходило неделями, и их постепенно вызывали всех куда-то в соседнюю комнату, где постоянно были слышны какие-то крики», — добавил он.

Ранее омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила о новых фактах, подтверждающих применение Украиной пыток к пленным участникам спецоперации России. Морозова рассказала, что в понедельник, 17 октября, она посетила девятерых военнослужащих ДНР, которых освободили из плена на прошлой неделе. «Пытали даже военнослужащего, который был парализован в результате тяжелого ранения», — подчеркнула она.

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Марина Совина
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