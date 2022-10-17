В ДНР обвинили Киев в применении пыток к пленным
Омбудсмен Донецкой Народной Республики (ДНР) Дарья Морозова заявила, что появились новые факты, которые подтверждают применение Киевом пыток к пленным участникам спецоперации. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
Морозова рассказала, что в понедельник, 17 октября, она посетила девятерых военнослужащих ДНР, которых освободили из плена на прошлой неделе.
«В очередной раз подтвердились факты применения к задержанным участникам специальной военной операции незаконных методов воздействия со стороны представителей вооруженных формирований Украины и украинских спецслужб. Пытали даже военнослужащего, который был парализован в результате тяжелого ранения», — обвинила она Киев.
Ранее Минобороны рассказало об обмене пленными с Украиной. В Россию вернулись 110 граждан, 72 из которых — моряки. Обмен произошел при личном участии уполномоченного по правам человека при президенте Татьяны Москальковой.