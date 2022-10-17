Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:40, 17 октября 2022Россия

В ДНР обвинили Киев в применении пыток к пленным

Омбудсмен ДНР Морозова заявила о новых фактах применения Киевом пыток к пленным
СюжетСпециальная военная операция на Украине
Дарья Морозова

Дарья Морозова. Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Омбудсмен Донецкой Народной Республики (ДНР) Дарья Морозова заявила, что появились новые факты, которые подтверждают применение Киевом пыток к пленным участникам спецоперации. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Морозова рассказала, что в понедельник, 17 октября, она посетила девятерых военнослужащих ДНР, которых освободили из плена на прошлой неделе.

«В очередной раз подтвердились факты применения к задержанным участникам специальной военной операции незаконных методов воздействия со стороны представителей вооруженных формирований Украины и украинских спецслужб. Пытали даже военнослужащего, который был парализован в результате тяжелого ранения», — обвинила она Киев.

Ранее Минобороны рассказало об обмене пленными с Украиной. В Россию вернулись 110 граждан, 72 из которых — моряки. Обмен произошел при личном участии уполномоченного по правам человека при президенте Татьяны Москальковой.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Увеличилось число погибших при крушении самолета в Ейске
В США призвали Киев перестать выдвигать требования по поставкам оружия
США предупредили о бумеранге при попытках наказать ОПЕК+
В Госдуму внесли поправки о добровольческих формированиях
Канада расширила санкции против России
В Германии из-за высоких цен на энергоносители стали активно воровать древесину
Открытое горение в жилом доме в Ейске ликвидировано
В ДНР обвинили Киев в применении пыток к пленным
Блинкен назвал причину противостояния США России в украинском конфликте
На Западе назвали главную ошибку США в отношениях с Россией
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.