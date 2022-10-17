Минобороны рассказало об обмене пленными с Украиной

Минобороны заявило о возвращении из плена 110 россиян, среди которых 72 моряка

В Россию возвращены 110 граждан, находившихся в плену на Украине. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, заявление ведомства приводится в его официальном Telegram-канале.

По сообщению Минобороны, 72 человека из возвращенных — моряки.

Как уточнили в оборонном ведомстве, обмен произошел при личном участии уполномоченного по правам человека при президенте Татьяны Москальковой. Первым об обмене сообщил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, обмен произошел в формате 110 на 110.

Ранее сообщалось, что семьи 65 удерживаемых Украиной в порту Измаил российских моряков составили открытое обращение к президенту России Владимиру Путину, главе Минобороны Сергею Шойгу, директору ФСБ Александру Бортникову с просьбой вернуть их близких на родину.