Семьи 65 удерживаемых Украиной российских моряков обратились к Путину

Семьи 65 удерживаемых Киевом в порту Измаил российских моряков обратились к Путину

Семьи 65 удерживаемых Украиной в порту Измаил российских моряков составили открытое обращение к президенту России Владимиру Путину, главе Минобороны Сергею Шойгу, директору ФСБ Александру Бортникову с просьбой вернуть их близких на родину. Текст открытого письма опубликовало издание RT.

В письме родственники гражданских моряков сообщают, что те находятся в порту уже восемь месяцев и приравниваются Украиной к взятым в плен солдатам. Авторы письма отмечают, что за восемь месяцев российские власти смогли помочь ряду россиян, но не морякам.

«В Россию по обмену вернулись дальнобойщики, учителя, инженеры — люди разных профессий и специальностей, но не гражданские моряки. Среди них девять больных человек, которых надо в срочном порядке вызволять, двоим из них нужна операция, чтобы спасти их жизни», — говорится в письме.

Родственники моряков заявляют, что не могут поверить в безрезультатность усилий по возвращению их близких на родину, и отмечают, что у моряков, находящихся «не среди друзей», сдают нервы. В заключение авторы письма попросили президента и глав ведомств оказать содействие возвращению удерживаемых.

Ранее уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова заявила, что переговоры о возвращении удерживаемых в украинском Измаиле российских моряков ведутся «ежесекундно». За это время удалось вернуть лишь нескольких человек, один из моряков скончался.