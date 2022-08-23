Умер один из удерживаемых в украинском Измаиле российских моряков

RT: на Украине умер один из удерживаемых в порту Измаила российских моряков

Умер суперинтендант Юрий Редько — один из 60 российских моряков, удерживаемых в порту украинского Измаила с декабря прошлого года. Об этом стало известно RT.

Сообщается, что 64-летний суперинтендант Юрий Редько скончался в местной больнице, куда его привезли на скорой. Известно, что он страдал от болей в кишечнике, печени и поджелудочной. У Редько остались жена и двое детей. В данный момент решается вопрос транспортировки тела домой.

В Измаиле удерживаются более 60 моряков. Медицинская помощь требуется как минимум шести из них.

Капитан сухогруза «Омский-132» Олег Чернышев рассказал, что состояние у моряков «ужасное». По его словам, проблемы со здоровьем есть у каждого, но сейчас требуется вытащить хотя бы шестерых.

Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова призвала компетентные органы ускорить решение вопроса по возвращению на родину 67 российских моряков, удерживаемых на Украине. Она указала, что нахождение в замкнутом пространстве негативно сказывается на психологическом здоровье моряков и «в прямом смысле слова сводит их с ума». По словам Москальковой, моряков охраняют вооруженные представители силовых структур.