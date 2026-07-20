11-летняя туристка не выжила из-за попавших в слив бассейна волос

11-летняя туристка не выжила после того, как ее волосы попали в слив бассейна в Италии

Волосы 11-летней туристки затянуло в слив бассейна в Италии, девочка не выжила. Об этом сообщила газета The Sun.

Трагедия произошла в приморском городе Сестри-Леванте на юге страны. Алиса приехала на курорт с мамой из Милана, они несколько лет подряд отдыхали на набережной Дескальцо. В этот раз во время купания в бассейне волосы девочки попали в сливное отверстие и запутались. Несмотря на неглубокое дно плавательного комплекса, ребенок оказался под водой.

Очевидцы старались распутать попавшие в ловушку пряди девочки и вытащить ее из воды, но усилия долго не приносили результата. Прибывшие на место происшествия медики реанимировали путешественницу и экстренно госпитализировали ее в критическом состоянии. В больнице они зафиксировали кончину юной туристки. На данный момент итальянская полиция проводит расследование.

Ранее трехлетняя девочка искупалась в бассейне отеля и лишилась кишечника. Ее орган засосало в сливное отверстие.