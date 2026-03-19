17:52, 19 марта 2026

Трехлетняя девочка искупалась в бассейне отеля и лишилась кишечника

PerthNow: Кишечник девочки затянуло в слив детского бассейна в отеле Мексики
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: lunopark / Shutterstock / Fotodom

В слив детского бассейна на курорте Мексики затянуло внутренние органы трехлетней туристки. Об этом сообщило издание PerthNow.

Жители США Каролина Велес и Адам Куатрини отправились на семейный отдых с двумя детьми Паломой и Энцо. Семья остановилась в мексиканском отеле. В последний день поездки Палома Куатрини искупалась в неглубоком плавательном комплексе. Однако решетка над сливным отверстием в нем расшаталась, в итоге девочку начало затягивать в сток большим потоком воды. «Я подбежал и попытался поднять ее, но давление было очень сильным», — сказал отец ребенка, Адам Куатрини.

Родственники обратилась за помощью к персоналу отеля, чтобы перекрыть воду, но это заняло около двух минут. Девочку доставили в больницу уже в критическом состоянии. Врачи объяснили, что ее кишечник выпал наружу, они начали экстренно проводить операцию. Через пять минут к матери пострадавшей обратился хирург, который спросил, видела ли она тонкий кишечник своей дочери, так как девочка его лишилась.

Свой четвертый день рождения Палома провела в американской больнице Питтсбурга. Детский хирург-трансплантолог Джеффри Бонд сделал пострадавшей три операции за пять дней. Врачу удалось восстановить желудочно-кишечный тракт, однако органа для переваривания пищи у Куатрини больше нет. «Весь тонкий кишечник исчез, остался лишь небольшой участок. Мы подняли толстую кишку и соединили ее с ним», — объяснил доктор Бонд.

Теперь девочку каждую ночь подключают к аппарату, который предоставляет ей питательные вещества. По утрам приспособление отключают. Уточняется, что аналогичные травмы чаще всего приводят к летальному исходу.

Ранее двухлетняя россиянка попала в больницу в Таиланде после купания в бассейне. У девочки диагностировали острое воспаление кишечника.

