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17:38, 4 июня 2026Интернет и СМИ

Варламов прокомментировал статьи о себе в российских СМИ

Блогер Илья Варламов заявил, что у него нет никакой собственности в России
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Anton Belitsky / Globallookpress.com

Популярный блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) прокомментировал статьи о себе в российских СМИ. На эту тему он высказался в интервью проекту Sheinkin40, видео вышло на YouTube.

По словам блогера, живущего за рубежом, в России у него не осталось никакой собственности. «Периодически в СМИ выходят заголовки, что у меня что-то арестовывают. А у меня [в России] ничего нет», — заявил Варламов.

Инфлюэнсер также раскрыл, что не задумывается о покупке недвижимости за границей, поскольку считает это невыгодной инвестицией.

Ранее сообщалось, что Варламов раскрыл влияние отъезда из России на его жизнь. Блогер рассказал, что у него стало меньше рекламодателей и спонсоров, а доходы снизились.

В августе 2025 года российский суд заочно приговорил Варламова к восьми годам колонии общего режима. Его признали виновным в уклонении от обязанностей иноагентов, а также в распространении фейков о Вооруженных силах России.

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