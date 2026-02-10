Варламов раскрыл влияние отъезда из России на жизнь

Варламов заявил, что после отъезда из России его съемочная команда стала меньше

Блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), уехавший из России, рассказал, как эмиграция повлияла на его жизнь. Об этом он высказался в интервью журналисту Станиславу Кучеру (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), доступном на YouTube.

Варламов рассказал, что во время работы в России у него было больше рекламодателей и спонсоров. После переезда их стало меньше, а доходы блогера упали.

В том числе и по этой причине, его съемочная команда стала меньше: раньше на съемки с Варламовым ездили несколько операторов, режиссер и специалист по свету. «Теперь я все снимаю сам (...) Потому что позвать оператора — это очень-очень недешево. Пришлось перестроиться, пришлось как-то адаптироваться к этим условиям», — поделился он размышлениями.

