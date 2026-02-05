Варламов дважды пробил колесо и пожаловался на дороги в одной стране

Блогер Варламов заявил, что дважды пробил колесо во время путешествия по Чили

Блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) дважды пробил колесо автомобиля во время путешествия по Чили и пожаловался на местные дороги. Видео из поездки в южноамериканскую страну доступно на YouTube.

Варламов посетил пустыню Атакама, которая стала скоплением большого количества мусора. Блогер отметил, что мусор там складывают вдоль обочин дорог протяженностью десятки километров.

Блогер проехал по одной из них и позднее обнаружил, что пробил колесо автомобиля. «Путешествие по мусорной дороге не прошло бесследно. Видимо, где-то я цепанул гвоздь», — пожаловался Варламов. Он добавил, что смог заменить поврежденную шину и добраться до аэропорта.

Однако прибыв в другое место в стране — поселок Пуэрто-Октай — блогер столкнулся с той же проблемой. «Местные дороги — это квест. Второй прокол за поездку (...) Привет дорожникам», — возмутился блогер. Он также показал, что шину автомобиля пробил острый гранитный камень.

Ранее Варламов описал жизнь в африканской стране Лесото известной русской пословицей. Он отметил, что местные жители не любят трудиться.