Варламов описал жизнь в африканской стране известной русской пословицей

Варламов описал жизнь в Лесото пословицей «Без труда не выловишь рыбку из пруда»

Блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) побывал в стране Лесото в Южной Африке и описал жизнь в стране известной русской пословицей «Без труда не выловишь рыбку из пруда». Видео из путешествия блогера доступно на YouTube.

Варламов побывал в одной из деревень Лесото. Жители пожаловались блогеру на то, что им не хватает пресной воды. Однако он заметил, что при этом местные не собирают дождевую воду и небрежно обращаются с оборудованием, которое помогло бы им сохранить ее запасы. Так, например, жители не пользуются бочкой для воды, так как в ней сломался кран, который можно легко заменить.

Также Варламов посетил деревенскую школу и обратил внимание на то, что в учебных кабинетах грязно. Он удивился, почему ученики не могут сами убрать в классах, в частности, подмести в них полы.

«Какие-то элементарные бытовые вопросы не решаются. Всем все равно, все кайфуют, сидят под солнышком и все. Нет, так из бедности не вырваться. То есть все-таки без труда рыбку из пруда не достать», — констатировал блогер.

