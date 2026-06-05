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22:15, 4 июня 2026Бывший СССР

На Украине рассказали о передаче письма Зеленского Путину

Сибига: Украина передаст Путину письмо Зеленского по дипломатическим каналам
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Письмо украинского лидера Владимира Зеленского официально передадут президенту России Владимиру Путину по дипломатическим каналам. Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига в социальной сети X.

Дипломат отметил, что в письме содержатся четкие, выполнимые шаги и приглашение на личную встречу. «Мы ожидаем конструктивного ответа на это предложение. Пришло время положить конец этой войне. Пришло время выбрать мир», — написал Сибига.

Зеленский опубликовал вечером 4 июня открытое письмо Путину с призывом к прямым переговорам. В частности, в нем украинский лидер заявил, что Украина готова к полному прекращению огня на весь период переговоров.

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