Самолет упал носовой частью на асфальт в аэропорту

Несколько человек пострадали из-за падения самолета Luthansa во Франкфурте

Самолет авиакомпании Luthansa упал носовой частью на асфальт в аэропорту Европы. Об этом пишет агентство Reuters.

Инцидент произошел в аэропорту Франкфурта 4 июня с Boeing 787, который должен был вылетать в Лос-Анджелес (США). По словам представителя авиакомпании, пассажиры еще не сели на борт. В самолете и вблизи него находились лишь экипаж и сотрудники наземной службы.

Уточняется, что при падении самолета несколько человек из них пострадали, ими в настоящее время занимаются медики.

Ранее пилоты пассажирского самолета перепутали прокол шины от колеса на стойке шасси с отказом двигателя. Недооценив ситуацию, они ввели в заблуждение диспетчеров и развернули борт сразу после взлета.