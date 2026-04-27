13:04, 27 апреля 2026

Пилоты пассажирского самолета перепутали прокол шины с отказом двигателя

Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Пилоты пассажирского самолета авиакомпании Delta Air Lines перепутали прокол шины от колеса на стойке шасси с отказом двигателя. Об этом сообщили на портале Simple Flying.

Инцидент произошел 26 апреля в аэропорту Луисвилла имени Мухаммеда Али, США. Во время разбега на взлетно-посадочной полосе (ВПП) у лайнера с пассажирами на борту лопнула шина, издав громкий хлопок. Члены экипажа подумали, что неисправность возникла внутри авиадвигателя. Недооценив ситуацию, они ввели в заблуждение диспетчеров авиагавани и развернули борт сразу после взлета. «На рейсе Delta 2801 произошел сбой в работе компрессора левого двигателя, необходимо вернуться», — доложил командир воздушного судна.

Уточняется, что борт приземлился на ВПП без происшествий, пострадавших не было. Очевидцы заметили дым, исходящий от стойки шасси, но пилоты настаивали на своем варианте технической неисправности. Однако послеполетный осмотр подтвердил прокол шины. Причина инцидента расследуется авиаперевозчиком.

Ранее пассажирский самолет авиакомпании T'way Air лишился шины при посадке в аэропорту Тайваня. В итоге нештатная ситуация спровоцировала массовую задержку рейсов.

