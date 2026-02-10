Шина слетела с пассажирского самолета при посадке в аэропорту Тайваня

CNA: Самолет T'way Air лишился шины при посадке в аэропорту Таоюань на Тайване

Пассажирский самолет авиакомпании T'way Air лишился шины при посадке в аэропорту Тайваня и спровоцировал массовую задержку рейсов. Об этом сообщает CNA.

Инцидент произошел 8 февраля в воздушной гавани Таоюань. Когда прилетевший с Чеджу лайнер сел на северную взлетно-посадочную полосу, шина слетела с его стойки шасси, укатившись в сторону. Воздушное судно благополучно пришвартовалось к терминалу, однако сам аэродром закрыли на полтора часа для устранения мусора — это спровоцировало задержку 14 самолетов: 8 прибывающих и 6 вылетающих.

Уточняется, что рейс Japan Airlines JL8671, приземлившийся сразу после T'way Air, был задержан на час из-за ожидания на рулежной дорожке — в это время проходили работы по ее очистке от посторонних предметов. Проводится расследование происшествия.

Ранее четыре шины самолета JSX с 31 пассажиром на борту лопнули при посадке в США. В салоне в этот момент находился 31 пассажир.