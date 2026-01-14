Шины пассажирского самолета лопнули при посадке в аэропорту

ASN: Четыре шины самолета JSX с 31 пассажиром на борту лопнули при посадке в США

Пассажирский самолет авиакомпании JSX получил повреждения при посадке в аэропорту США. Об этом сообщил портал Aviation Safety Network (ASN).

Инцидент произошел 5 января в воздушной гавани Тетерборо в Нью-Джерси. Во время приземления на взлетно-посадочную полосу четыре шины воздушного судна лопнули. В салоне в этот момент находились 31 пассажир.

Борт самостоятельно выехал на рулевую дорожку, на которую вышли пассажиры авиаперевозчика. Их доставили в терминал на автобусе. Пострадавших нет. На данный момент идет расследование происшествия.

Ранее пассажирский самолет получил повреждения в Австралии. Борт столкнулся с кенгуру.

