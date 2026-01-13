Легкомоторный самолет столкнулся с кенгуру во время посадки

ASN: Бизнес-джет получил повреждения после столкновения с кенгуру в Австралии

Легкомоторный пассажирский самолет получил повреждения после столкновения с кенгуру в Австралии. Об этом сообщил портал Aviation Safety Network (ASN).

По данным источника, бизнес-джет Pilatus PC-12/47E, рассчитанный на шестерых пассажиров, вылетел из аэропорта Джандакот в Перте 4 января. Во время посадки в воздушной гавани Катаннинг борт на взлетно-посадочной полосе столкнулся с кенгуру, получив незначительные повреждения. Пострадавших во время инцидента нет.

