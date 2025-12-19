Реклама

18:08, 19 декабря 2025

Мужчина угнал самолет за миллионы рублей из летной школы и разбил его о здание аэропорта

Мужчина угнал самолет Cessna из летной школы и разбил его о здание в США
Алина Черненко

Фото: Siwanat Nakaseneekul / Shutterstock / Fotodom

Мужчина угнал легкомоторный самолет Cessna из летной школы и разбил его о здание аэропорта в Лос-Анджелесе, США. Об этом сообщает NBC Los Angeles.

По данным полиции, злоумышленник взломал дверь в здание LA Flight Academy на территории аэропорта в западной части долины Сан-Фернандо и угнал воздушное судно стоимостью 450 тысяч долларов (около 36 миллионов рублей).

«В пять утра мне позвонили и сказали, что кто-то проник в летную школу и угнал один из самолетов», — поделился владелец учебного заведения Энтони Нерцессиан.

Злоумышленник не справился с управлением, и воздушное судно врезалось носом в здание аэропорта, проделав дыру в стене ангара. Нерцессиан рассказал, что в результате инцидента был поврежден пропеллер Cessna, и двигатель больше не работает.

«Я рад, что все закончилось без жертв, — признался собеседник издания. — Я просто не могу понять, как кому-то могло прийти в голову угнать самолет».

На место происшествия прибыли сотрудники ФБР и полиции аэропорта Лос-Анджелеса. Одного человека арестовали по подозрению в краже со взломом и угоне самолета.

Ранее управляемый женщиной-пилотом и военным США легкомоторный самолет Cessna Skyhawk потерпел крушение по пути к воздушной гавани. Столкнувшись с поверхностью воды, он разлетелся на куски.

