Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:29, 5 февраля 2026Путешествия

Двухлетняя россиянка попала в больницу в Таиланде после купания в бассейне

Shot: Двухлетняя россиянка попала в больницу в Таиланде с воспалением кишечника
Алина Черненко

Фото: ferdyboy / Shutterstock / Fotodom

Двухлетняя россиянка попала в больницу в Таиланде с острым воспалением кишечника после купания в детском бассейне. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным источника, жительница Санкт-Петербурга Екатерина приехала на зимовку в курортную страну Азии с дочерью Леей. Они поселились в квартире в комплексе TiTle Legendary в районе Банг Тао на Пхукете стоимостью 300 тысяч рублей в месяц.

Материалы по теме:
«Это точно Таиланд?» Россияне обожают Таиланд. Почему они полюбили эту страну и где там отдохнуть вдали от толп туристов?
«Это точно Таиланд?»Россияне обожают Таиланд. Почему они полюбили эту страну и где там отдохнуть вдали от толп туристов?
20 октября 2024
Россияне стали частыми посетителями Таиланда. Какой курорт выбрать для отдыха и зимовки?
Россияне стали частыми посетителями Таиланда.Какой курорт выбрать для отдыха и зимовки?
13 мая 2025

Мать с ребенком регулярно ходили плавать во взрослый бассейн комплекса, но на этой неделе Екатерина решила пустить Лею в детский. Во время купания девочка лизала воду, и ее быстро достали, чтобы она не наглоталась хлорки.

На следующий день ребенку стало плохо — в течение суток ее рвало, она перестала пить воду, и у нее не было сил встать с кровати. Екатерина отвезла дочь в больницу. На осмотре врачи зафиксировали высокий пульс и уменьшение мочеиспускания.

Медики поставили Лее предварительный диагноз — острое воспаление кишечника. После капельницы и забора крови россиянку с дочкой отправили домой. Сейчас девочка обессилена и почти ничего не ест, а ее мать ждет результатов анализа. Если диагноз подтвердится, ребенка будут лечить с помощью антибиотиков.

Ранее на этом же курорте Таиланда россиянин покрылся сыпью после купания в бассейне отеля. Врач диагностировал у него энтеровирус.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В ВСУ высказались о сроках завершения конфликта на Украине

    Имя Пугачевой оказалось в файлах Эпштейна. Продюсер выдвинул неожиданную версию

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Найден простой способ снизить риск всех типов инсульта

    Новый ударный FPV-дрон на оптоволокне «Провод» начали поставлять в войска России

    Оценены шансы Панарина выиграть Кубок Стэнли с новой командой в нынешнем сезоне

    Дети Ефремова получили работу в театре

    Российская школьница отнесла мамины украшения на кладбище

    Владельцы кроссоверов одного бренда столкнулись с неожиданными проблемами

    Россиянка выпала из окна 13-го этажа и выжила

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok