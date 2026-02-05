Двухлетняя россиянка попала в больницу в Таиланде после купания в бассейне

Shot: Двухлетняя россиянка попала в больницу в Таиланде с воспалением кишечника

Двухлетняя россиянка попала в больницу в Таиланде с острым воспалением кишечника после купания в детском бассейне. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным источника, жительница Санкт-Петербурга Екатерина приехала на зимовку в курортную страну Азии с дочерью Леей. Они поселились в квартире в комплексе TiTle Legendary в районе Банг Тао на Пхукете стоимостью 300 тысяч рублей в месяц.

Мать с ребенком регулярно ходили плавать во взрослый бассейн комплекса, но на этой неделе Екатерина решила пустить Лею в детский. Во время купания девочка лизала воду, и ее быстро достали, чтобы она не наглоталась хлорки.

На следующий день ребенку стало плохо — в течение суток ее рвало, она перестала пить воду, и у нее не было сил встать с кровати. Екатерина отвезла дочь в больницу. На осмотре врачи зафиксировали высокий пульс и уменьшение мочеиспускания.

Медики поставили Лее предварительный диагноз — острое воспаление кишечника. После капельницы и забора крови россиянку с дочкой отправили домой. Сейчас девочка обессилена и почти ничего не ест, а ее мать ждет результатов анализа. Если диагноз подтвердится, ребенка будут лечить с помощью антибиотиков.

Ранее на этом же курорте Таиланда россиянин покрылся сыпью после купания в бассейне отеля. Врач диагностировал у него энтеровирус.

