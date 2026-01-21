Реклама

12:01, 21 января 2026

Российский турист покрылся сыпью после купания в бассейне отеля в Таиланде

У россиянина на острове Пхукет диагностировали энтеровирус
Зарина Дзагоева
Фото: Anna Komissarenko / Shutterstock / Fotodom

Российский отдыхающий приехал на остров Пхукет, Таиланд, и покрылся сыпью после купания в бассейне отеля. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot Проверка».

Уточняется, что 24-летний Олег много времени проводил в бассейне и вскоре почувствовал недомогание. У туриста поднялась температура и появился зуд. Спустя пару дней тело покрылось зудящими пятнами. Врач диагностировал у россиянина энтеровирус, который может проявляться как легкая простуда или даже менингит. Мужчине прописали лечение.

Ранее российский турист из Геленджика впал в кому после ДТП на Пхукете, Таиланд, и стал «заложником» больницы из-за долгов за лечение. Его мать открыла сбор средств на помощь своему сыну.

