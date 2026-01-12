Реклама

Россиянин впал в кому после ДТП в Таиланде и стал «заложником» больницы из-за долгов

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: H_Ko / Shutterstock / Fotodom

Российский турист из Геленджика впал в кому после ДТП на Пхукете, Таиланд, и стал «заложником» больницы из-за долгов за лечение. Об этом сообщает KP.RU.

Уточняется, что 27 декабря 2025 года Юрий на мотоцикле врезался в автомобиль и попал в больницу в коме с множественными переломами. Врачи заявили, что он может не выжить, поэтому было принято решение перевезти его в Бангкок, рассказала мать пострадавшего Оксана.

Поначалу лечение обходилось очень дорого — за первые дни семье россиянина был выставлен счет в размере 1,5 миллиона рублей. Затем родные подыскали клинику дешевле, где сутки обходились в 300 тысяч рублей. Вскоре стоимость снизили специально для них до 150 тысяч рублей. Поскольку страховки у Юрия не было, все траты легли на плечи Оксаны.

Женщина уже потратила около 4 миллионов рублей, но счета продолжают расти, при этом денег у семейства не осталось. Они хотят вывезти пострадавшего обратно на родину, однако из страны его не выпустят с непокрытыми долгами за лечение.

«Надо быть уверенным, что его можно перевозить, надо найти клинику, которая возьмет на лечение в России. Даже если я продам свою почку и единственное жилье, я не смогу расплатиться. Поэтому сейчас нахожусь в ужасном положении», — заявила россиянка.

Оксана открыла сбор средств на помощь своему сыну.

Ранее другой россиянин попал в серьезное ДТП в Индонезии и получил тяжелые травмы. Мужчина по имени Максим 31 декабря ехал на байке по трассе острова Флорес.

