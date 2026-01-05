Реклама

Россиянин попал в ДТП в Индонезии и получил тяжелые травмы

Shot: Попавший в ДТП в Индонезии россиянин находится в тяжелом состоянии
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Darcy Perkins / Shutterstock / Fotodom

Россиянин попал в серьезное ДТП в Индонезии и получил тяжелые травмы. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации источника, мужчина по имени Максим 31 декабря ехал на байке по трассе острова Флорес. В один момент, не справившись с управлением, он въехал в дерево. Медики диагностировали у пострадавшего паралич позвоночника, кровоизлияние в головной мозг, переломы костей лица, а также двухсторонний гемоторакс — активное кровотечение, которое затрагивает легкие.

В местной больнице Максиму помочь не смогли, и вскоре после этого его перевезли в медучреждение на соседнем острове Купанг. Транспортировка обошлась практически в 800 тысяч рублей, собрать сумму помогли неравнодушные люди.

В данный момент россиянин находится в тяжелом состоянии и нуждается в операции, за его жизнь борются местные врачи. Для стабилизации врачи ищут доноров крови, а для дальнейшей реабилитации — медсестер. Близкие Максима открыли новый сбор уже на эвакуацию на остров Бали. В общей сложности на лечение мужчины необходимо собрать не менее двух миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что россиянин попал в аварию с мотоциклом в Таиланде и не выжил.

