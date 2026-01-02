Реклама

12:12, 2 января 2026

Россиянин оказался среди 120 погибших в Таиланде в ДТП в первые дни нового года

В Таиланде в первые дни 2026 года в авариях погибли около 120 человек
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Chalinee Thirasupa / Reuters

В Таиланде в первые дни нового года в авариях на дорогах погибли около 120 человек, среди которых есть один россиянин. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на таиландский Центр безопасности дорожного движения.

Сообщается, что россиянин погиб в аварии с мотоциклом в Паттайе. Основными причинами ДТП на дорогах в стране стали превышение скорости и вождение в алкогольном опьянении.

Автобус с 40 россиянами попал в аварию в Таиланде. 31 декабря они выехали до реки Квай и поплавать со слонами.

Турист из Китая остался без денег после встречи с двумя трансгендерными женщинами в отеле Таиланда.

