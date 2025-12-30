Турист остался без денег после встречи с двумя трансгендерами в отеле Таиланда

Турист из Китая лишился 765 долларов после встречи с трансгендерами в Паттайе

Турист из Китая остался без денег после встречи с двумя трансгендерными женщинами (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) в отеле Таиланда. Об этом сообщает портал Khaosod.

43-летний мужчина рассказал полиции города Паттайя, что он лишился 765 долларов (около 59 тысяч рублей) после того, как пригласил в свой номер новых знакомых. Китаец признался, что положил купюры на стол во время распития алкогольных напитков со своими гостьями.

Позже он обнаружил, что деньги пропали, а трансегндеры ушли. Вскоре турист заметил злоумышленниц идущими по пляжу, задержал одну из них и вызвал полицию.

Во время допроса задержанная 16-летняя Фанурат Ахана отвергла обвинения в краже и попросила дать ей время, чтобы собрать доказательства своей невиновности. Пока подозреваемая находится под стражей, сотрудники полиции разыскивают вторую женщину, которая, по их мнению, могла быть причастна к преступлению.

Ранее на этом же тайском курорте трансгендерная женщина украла у туриста из Турции кошелек, в котором было примерно 73 тысячи батов (около 211 тысяч рублей). Злоумышленница завязала с иностранцем дружескую беседу, а затем предложила сексуальные услуги, начала обнимать и трогать его.

