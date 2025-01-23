Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:05, 23 января 2025Путешествия

Трансгендерная женщина предложила туристу секс и украла у него кошелек в Таиланде

Алина Черненко

Фото: otan / Shutterstock / Fotodom  

Трансгендерная женщина украла у туриста из Турции кошелек, в котором было примерно 73 тысячи батов (около 211 тысяч рублей), на популярном тайском курорте Паттайя. Подробностями истории поделилось местное издание Pattaya Mail.

Уточняется, что кража произошла утром в среду, 22 января, на центральной дороге Паттайи. 52-летний путешественник рассказал, что к нему подъехала трансгендерная женщина на мотоцикле, когда он стоял перед отелем. Она завязала с турком дружескую беседу, а затем предложила сексуальные услуги, начала обнимать и трогать его.

Материалы по теме:
Таиланд стал гораздо дороже, но российские туристы все равно его любят. Как там сэкономить и каких ошибок лучше избегать
Таиланд стал гораздо дороже, но российские туристы все равно его любят.Как там сэкономить и каких ошибок лучше избегать
24 февраля 2023
«Иностранцы раздеваются догола и пляшут» Таиланд считают раем для белых туристов. Что манит их туда вновь и вновь?
«Иностранцы раздеваются догола и пляшут»Таиланд считают раем для белых туристов. Что манит их туда вновь и вновь?
15 сентября 2022

После того как турист освободился из объятий злоумышленницы, она быстро скрылась. Вскоре мужчина понял, что его кошелек украден, и сообщил о произошедшем в полицию.

Стражи правопорядка начали расследование преступления. Они собирают показания свидетелей и изучают записи камер видеонаблюдения, чтобы установить личность подозреваемой.

В декабре 2024 года на этом же азиатском курорте произошла похожая история с российским туристом. Двое трансвеститов соблазнили его и украли золотое ожерелье.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин дал поручение после катастрофы с танкерами в Керченском проливе

      Бывшему замгубернатора Севастополя продлили арест

      P.Diddy подал в суд на журналистов

      Германия разместит истребители в Польше

      Москвичам пообещали 15-градусные морозы в марте

      Дочь Ренаты Литвиновой вышла в свет в колье за 19 миллионов рублей

      В российском регионе за расправу над девушкой 15 лет назад задержан мужчина

      Главком ВСУ призвал ввести цензуру в военное время

      Рожающих на дому россиянок захотели обязать фиксировать факт появления ребенка

      Боевиков из украинского батальона «Черноморская сечь» осудят за теракты в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше