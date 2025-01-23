Трансгендерная женщина предложила туристу секс и украла у него кошелек в Таиланде

Трансгендерная женщина украла у туриста из Турции кошелек, в котором было примерно 73 тысячи батов (около 211 тысяч рублей), на популярном тайском курорте Паттайя. Подробностями истории поделилось местное издание Pattaya Mail.

Уточняется, что кража произошла утром в среду, 22 января, на центральной дороге Паттайи. 52-летний путешественник рассказал, что к нему подъехала трансгендерная женщина на мотоцикле, когда он стоял перед отелем. Она завязала с турком дружескую беседу, а затем предложила сексуальные услуги, начала обнимать и трогать его.

После того как турист освободился из объятий злоумышленницы, она быстро скрылась. Вскоре мужчина понял, что его кошелек украден, и сообщил о произошедшем в полицию.

Стражи правопорядка начали расследование преступления. Они собирают показания свидетелей и изучают записи камер видеонаблюдения, чтобы установить личность подозреваемой.

В декабре 2024 года на этом же азиатском курорте произошла похожая история с российским туристом. Двое трансвеститов соблазнили его и украли золотое ожерелье.

