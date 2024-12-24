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16:31, 24 декабря 2024Путешествия

Трансвеститы соблазнили российского туриста в Таиланде и украли у него золотое ожерелье

Алина Черненко

Фото: Peerapon Boonyakiat / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Двое трансвеститов соблазнили российского туриста на тайском курорте Паттайя и украли у него золотое ожерелье. Подробностями истории поделилось местное издание Pattaya Mail.

Полиция получила сообщение о краже с участием иностранца утром в воскресенье, 22 декабря. Инцидент произошел возле парковки отеля в районе Наклуа.

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На месте происшествия стражи правопорядка обнаружили 60-летнего россиянина, который пребывал в растерянности. Мужчина рассказал через переводчика, что, когда он сидел рядом с отелем, к нему подъехали две трансгендерные женщины на мотоцикле. Одна из них завязала с ним разговор, начала флиртовать и поцеловала его. Вскоре после этого обе злоумышленницы сели на байк и скрылись.

Как только турист пришел в себя, он понял, что его драгоценное украшение, которое он привез из России, пропало. Пострадавший немедленно сообщил об этом сотрудникам отеля, и они вызвали полицию.

По данным источника, правоохранители посмотрели записи с камер видеонаблюдения и отследили маршрут побега подозреваемых. Их удалось задержать, в отношении воровок возбудили уголовное дело.

Ранее на Пхукете трансгендерная женщина пошла на свидание с туристом из Индии и разбила ему лоб мобильным телефоном. Пара поссорилась прямо перед входом в ресторан.

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