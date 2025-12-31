Автобус с россиянами попал в аварию в Таиланде

Автобус с 40 россиянами попал в аварию в Таиланде. О дорожно-транспортном происшествии (ДТП) сообщает Baza в Telegram.
По данным издания, туристы выехали рано утром 31 декабря, чтобы добраться до реки Квай и поплавать со слонами. Однако до точки назначения автобус не доехал — в районе Канчанабури он врезался в следующий впереди автомобиль.
От удара туристов выбросило из кресел. В результате аварии пострадали несколько человек, их госпитализировали. Остальные россияне отправились на новогоднюю экскурсию на другом автобусе.
Ранее в Витебской области Белоруссии попал в ДТП автобус международного сообщения Москва — Брест. В салоне были два водителя и 12 пассажиров. Не выжила 53-летняя женщина, еще шесть человек госпитализировали.