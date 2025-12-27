Автобус Москва — Брест разбился в Белоруссии

В Белоруссии разбился автобус с пассажирами, один человек погиб

В Витебской области Белоруссии автобус международного сообщения Москва — Брест попал в ДТП. Об этом сообщило МВД Белоруссии в своем Telegram-канале.

Авария произошла в 02:40 мск. По предварительным данным, 43-летний водитель автобуса не справился с управлением, съехал в правый по ходу движения кювет и опрокинулся. В салоне были два водителя и 12 пассажиров. Не выжила 53-летняя женщина, еще шесть человек госпитализировали.

