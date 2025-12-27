Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:26, 27 декабря 2025Бывший СССР

Автобус Москва — Брест разбился в Белоруссии

В Белоруссии разбился автобус с пассажирами, один человек погиб
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «МВД Беларуси»

В Витебской области Белоруссии автобус международного сообщения Москва — Брест попал в ДТП. Об этом сообщило МВД Белоруссии в своем Telegram-канале.

Авария произошла в 02:40 мск. По предварительным данным, 43-летний водитель автобуса не справился с управлением, съехал в правый по ходу движения кювет и опрокинулся. В салоне были два водителя и 12 пассажиров. Не выжила 53-летняя женщина, еще шесть человек госпитализировали.

Ранее сообщалось, что в Японии произошло массовое ДТП с участием 56 автомобилей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВС России нанесли мощные ракетные удары по семи энергообъектам в Киеве. Над городом поднялось огненное грибовидное облако

    Путин в разговоре без камер поднял вопрос территорий. России нужен один стратегический узел

    Пришедший в Россию вирус начал ухудшать слух после зрения

    Звезды НТВ отметят новоселье.

    Реклама

    Стал известен самый любимый кофе москвичей

    «Манчестер Юнайтед» захотел купить футболиста «Реала» за 200 миллионов евро

    Тело ребенка нашли в машине подо льдом в российском регионе

    Названо лучшее время для первой чашки кофе

    Появились данные о возможном повреждении ТЭЦ в Киеве

    Автобус Москва — Брест разбился в Белоруссии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok