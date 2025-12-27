Реклама

В Японии произошло массовое ДТП с участием 56 автомобилей

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Leon Kohle / Unsplash

В Японии произошло массовое ДТП с участием 56 автомобилей в ночь на субботу, 27 декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на NTV.

Авария произошла в японской префектуре Гумма. Большой грузовик следовал по трассе Канэцу в районе города Минаками, однако его занесло и он встал. В грузовик врезались следовавшие за ним легковые автомобили, в результате произошел пожар.

Местные жители сообщили, что ДТП произошло на склоне и за поворотом, из-за чего следовавшие за грузовиком водители не видели места аварии.

Ранее сообщалось, что на трассе в Пензенской области произошло самое массовое с начала зимы ДТП. Уточнялось, что в аварию попали 25 автомобилей. Из-за происшествия были перекрыты две федеральные трассы.

