Россия
13:21, 13 декабря 2025Россия

Самое массовое ДТП на российских дорогах попало на видео

В Пензенской области столкнулись 25 машин во время метели, перекрыты две трассы
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Самое массовое с начала зимы ДТП произошло в Пензенской области, где во время сильной метели столкнулись 25 машин. Водители ехали вслепую, видео публикует Telegram-канал Mash.

На кадрах видно лобовое стекло, перед которым белая пелена. На трассе стоят разбитые машины.

ДТП случилось на трассе ПензаТамбов, пострадали пять человек, в том числе ребенок. Из-за снежного коллапса в области введен режим повышенной готовности. Закрыли две федеральные трассы: М12 «Восток» и Р208. Без электричества оказались 11 районов с населением 48 тысяч человек. Метель повалила восемь деревьев и два столба электропередачи.

Погодные условия в ближайшие дни будут только ухудшаться.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о метелях с ураганным ветром из-за прихода циклона в Магаданской области, на Чукотке и на Камчатке.

