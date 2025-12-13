Жителей трех российских регионов предупредили о метелях с ураганным ветром из-за циклона

Вильфанд: На Дальний Восток придет циклон с метелями и ураганным ветром

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости предупредил жителей трех российских регионов о метелях с ураганным ветром из-за прихода циклона.

По его словам, в Магаданской области, на Чукотке и на Камчатке измениться температура в прибрежных районах. На Дальнем Востоке это происходит из-за традиционной активности циклонов в Тихом океане.

«На юге Камчатки циклон принесет сильный снег, усиление ветра до 25−30 метров в секунду, а 13−14 декабря — до 33 — это ураганный ветер», — уточнил синоптик. В Магаданской области ожидаются метели.

Ранее москвичей попросили быть аккуратными на улице из-за погодных условий. По прогнозам синоптиков, 13 декабря в Москве ожидается гололедица и усиление ветра. Порывы ветра могут достигать 15-17 метров в секунду.

