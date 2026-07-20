Россиянам раскрыли способы замедлить старость

Кардиолог Шестова: Мозгу постоянно нужно давать нестандартные задачи

В рамках второго сезона программы «Без халатов» в «Одноклассниках» кандидат медицинских наук, кардиолог Ольга Шестова рассказала о способах замедления старения. Специалист выделяет три категории возраста: паспортный (неизменный), биологический и социальный.

Так, биологическое состояние организма можно проверить самостоятельно — например, с помощью теста на равновесие. Если человек способен простоять на одной ноге полминуты без потери баланса, его моторные функции соответствуют 20 годам, даже если по паспорту ему 45. Социальный возраст определяется кругом общения и активностью, а паспортный — по возрасту, указанному в документе.

Для поддержания молодости мозга эксперт советует постоянно давать ему нестандартные задачи, так как этот орган склонен лениться и работать по шаблонам. В качестве идеального инструмента для стимуляции ума и тела врач называет танцы. Парные направления полезны за счет социального контакта, а линейные обеспечивают мощный эффект благодаря сочетанию физической нагрузки и синхронного движения группы людей.

В вопросах питания при замедлении старения ключевую роль играют пищевые волокна, которых часто не хватает в европейском рационе вместе с белком. Овощи и фрукты должны присутствовать в каждом приеме пищи.

Также рекомендуется использовать природные геропротекторы: куркумин, ресвератрол (содержится в темном винограде, чернике и голубике) и йодированную соль.

Ранее онколог Владимир Ивашков рассказал, что здоровье мозга может незаметно разрушать гипертония. Он объяснил, что высокое давление разрушает сосуды во всем организме, вызывая со временем тяжелые поражения.