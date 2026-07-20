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14:58, 20 июля 2026Экономика

Названо главное препятствие для переезда в Москву

Pioneer: Переехать в Москву жителям области мешает высокая стоимость жилья
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Переехать в Москву жителям Подмосковья мешает высокая стоимость квартир, в том числе в новостройках — на это пожаловались 89 процентов опрошенных. Главное препятствие для старта жизни в столице назвали участники исследования девелоперской компании Pioneer, результаты которого есть у «Ленты.ру».

Аналитики опросили жителей Московской области в возрасте от 18 до 55 лет на платформе «ВK Опросы» и выяснили, что 45 процентов из них планируют переехать в столицу в ближайшие пять-шесть лет. При этом более 80 процентов респондентов уже тесно связаны с Москвой — приезжают почти ежедневно на работу или бывают в городе несколько раз в неделю.

Основной целью переезда 75 процентов участников опроса видят улучшение качества жизни. Также жителей региона мотивирует трудоустройство (14 процентов) и возможности образования для детей (11 процентов).

При этом главным барьером является стоимость жилья. Около 29 процентов опрошенных собираются продать имеющиеся квартиры или дома, чтобы переехать в столицу. 71 процент респондентов собираются сохранить жилье в области и использовать накопления на ипотеку в Москве.

Есть и другие факторы, которые мешают жителям области переехать в мегаполис. Так, 89 процентов беспокоит шум и суета столицы, а 55 процентов пугают отсутствие лесов и рек рядом с домом.

Ранее стало известно, что россияне переезжают в Москву и Санкт-Петербург не только ради высоких зарплат, но из-за привлекательного образа столиц.

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