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На Украине освободили 11 российских моряков

Омбудсмен Москалькова заявила об освобождении на Украине 11 моряков с сухогруза «Авангард»

Фото: Telegram-канал Татьяны Москальковой

В Россию вернулись 11 моряков с судна «Авангард», которых удерживали на Украине. Об этом в своем Telegram сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

По ее словам, моряки с начала российской спецоперации на Украине оказались заблокированы охраной порта Измаил и украинскими пограничниками, освободить их удалось лишь через 72 дня. Все это время экипаж «Авангарда» находился практически в полной изоляции, они не могли покинуть судно, остались без лекарств и медицинской помощи.

Сейчас в Измаиле, уточнила омбудсмен, остаются еще 60 российских моряков с семи судов. При этом на экипажи оказывают давление, а у бортов выставлены блокпосты с вооруженной охраной.

9 апреля Москалькова сообщила, что в Россию с территории Украины вернулись 32 российских водителя. Обмен дальнобойщиками происходил при участии омбудсмена. В результате обмена домой также вернулись ряд граждан Белоруссии и 20 украинских водителей.

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Марина Совина
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