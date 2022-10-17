Россия и Украина провели обмен пленными

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил об обмене пленными по формуле 110 на 110

Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле 110 на 110. Об этом в Telegram сообщил временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

По данным Пушилина, Киев отдал Москве 80 гражданских моряков. Помимо этого сообщается об освобождении 30 военнослужащих из ДНР, Луганской народной республики (ЛНР) и регионов России. «Мы Киеву отдаем в основном женщин», — уточнил врио главы ДНР.

До этого обмен пленными состоялся между Москвой и Киевом 13 октября. В результате Россия вернула 20 военнослужащих.