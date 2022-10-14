Путин поблагодарил Эрдогана за участие в обмене пленными с Украиной

Путин поблагодарил Эрдогана за участие в обмене пленными между Россией и Украиной

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично участвовал в вопросах вокруг обмена пленными между Россией и Украиной, в связи с чем Москва выражает большую благодарность. Об этом заявил российский президент Владимир Путин во время пресс-конференции в Астане, трансляция велась на платформе «Смотрим».

Путин добавил, что Эрдоган также участвовал в организации вывоза зерна с Украины. «Правда, к сожалению, это зерно не идет или в минимальном объеме идет в беднейшие страны мира по линии ООН. Но это уже другой вопрос. Это мы с ним тоже обсуждали, и он в ходе наших переговоров вчера высказался за то, чтобы как-то все-таки структурировать потоки этого зерна и прежде всего направить их в беднейшие страны», — заявил президент. Путин призвал генсека ООН Антониу Гутерриша поработать над этим, подчеркнув, что не умаляет степень его участия.

На прошлой неделе стало известно, что замгенсека ООН Мартин Гриффитс и глава Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен планируют посетить Москву, чтобы обсудить продуктовую сделку.