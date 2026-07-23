На Западе оценили готовность ЕС пойти на уступки в рамках 21-пакета санкций против России

FT: Евросоюз может разрешить Греции продолжать перевозить российский СПГ

Греческая судоходная компания Dynagas получит разрешение на продолжение перевозки сжиженного природного газа (СПГ) из России, пишет британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По данным издания, Европейский союз готов пойти на уступки в рамках 21-пакета санкций. Как указало издание, соглашение должно быть одобрено 27 странами-членами ЕС.

Ожидается, что оно позволит компаниям продолжать транспортировку российского СПГ в третьи страны в течение года с возможностью продления. Источник допустил, что объемы будут ограничены показателями 2025 года.

Ранее Греция выступила против 21-го пакета санкций ЕС в отношении России. В Афинах считают, что новые ограничения уничтожат греческую судоходную компанию Dynagas.

