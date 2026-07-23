Фото Екатерины Варнавы в откровенном наряде восхитили фанатов

Фото актрисы Екатерины Варнавы в нюдовом мини-платье восхитили фанатов

Фото российской актрисы и телеведущей Екатерины Варнавы в откровенном наряде восхитили фанатов. Публикация появилась на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Бывшая звезда шоу Comedy Woman предстала перед камерой в облегающем нюдовом мини-платье, создающем иллюзию обнаженного тела. Также она надела босоножки на шпильках и дополнила образ объемной накидкой из страусиных перьев.

Поклонники оценили снимки в комментариях, сопроводив их следующими высказываниями: «Шикарная, без слов», «Самая красивая», «Что за королева», «Все краше и краше становится».

В июне Екатерина Варнава показала внешность на фото 23-летней давности.